ФОМ назвал WhatsApp самым популярным в России мессенджером

Россияне предпочитают WhatsApp всем остальным мессенджерам, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). По его данным, предпочтение WhatsApp отдают 50% российских пользователей. Самыми популярными в России соцсетями фонд назвал «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Среди мессенджеров в России лидирует по популярности WhatsApp (50%), Telegram уступает ему более чем вдвое (22%), а Viber — впятеро (10%)»,— говорится на сайте ФОМ.

«Среди социальных сетей первое и второе места принадлежат отечественным проектам "ВКонтакте" и "Одноклассники" (38% и 29% соответственно). Впрочем, к ним вплотную приблизился фото– и видеосервис с элементами социальной сети Instagram (28%). Сервисами TikTok, Facebook и Twitter пользуются 15%, 14% и 6% россиян соответственно»,— утверждает ФОМ.

В конце января компания МТС сообщила, что мобильный интернет-трафик мессенджеров Telegram и WhatsApp в Москве в декабре 2020-го и январе 2021 года сравнялся. В январе произошел резкий рост числа пользователей Telegram. Его создатель Павел Дуров связал это с обновлением политики конфиденциальности WhatsApp, согласно которому часть персональных данных должна была начать передаваться в Facebook, что вызвало недовольство пользователей.

О росте популярности Telegram — в материале “Ъ FM” «Пользователи мигрируют в Telegram».