Госбумаги с повышенной уходностью

Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) обновила годовой максимум, превысив 7,1%, а по более долгосрочным рублевым бумагам поднялась к значениям апреля 2020 года. Рост ставок спровоцировало ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, что в сочетании с негативным геополитическим фоном снижает спрос на рублевые бумаги со стороны нерезидентов. Впрочем, по мере дальнейшего увеличения ставок спекулятивный интерес может вырасти, считают аналитики.

По данным Reuters, ставка по десятилетним ОФЗ в ходе торговой сессии 22 марта обновила максимум с марта 2020 года, закрепившись выше 7,1% годовых. Доходность по двадцатилетним бумагам достигла 7,16% годовых, максимума с апреля прошлого года. Одиннадцатимесячные максимумы обновили и более короткие выпуски госбумаг, поднявшись к 5,6–6,6% годовых. С начала года ставки на российском долговом рынке выросли по среднесрочным выпускам на 1,1–1,25 процентного пункта, по долгосрочным — на 0,8–1,2 процентного пункта.

Обновление многомесячного максимума по доходности произошло после решения ЦБ поднять ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 4,5% годовых. Этого решения мало кто ждал на рынке, поскольку регулятор заговорил о прекращении цикла понижения ставки только в феврале.

По мнению главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, реакция рынков на решение ЦБ оказалась достаточно слабой: за два дня рост доходности в долгосрочном сегменте составил порядка 5–7 б. п., соответственно, в среднесрочном сегменте (5–7 лет) — в пределах 4–5 б. п.

«Дело в том, что даже более сильное повышение уже заложено в ценах ОФЗ. Только с начала марта рост доходности в среднем по рынку составил 30 б. п., а с начала года — 104 б. п.»,— отмечает господин Ермак.

По мнению главы аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, росту доходностей ОФЗ способствует и общая негативная конъюнктура локальных долговых рынков emerging markets, сохранение риска ввода санкций США на ОФЗ. В понедельник валютные и долговые рынки развивающихся рынков оказались под давлением из-за резкого падения турецкой лиры (см. «Ъ-Онлайн» от 22 марта). «Динамика турецких валюты и внутреннего долгового рынка прямо не влияет на динамику остальных аналогов, но наглядно демонстрирует, что может случиться, если ситуация будет развиваться по инфляционному сценарию»,— отмечает Владимир Евстифеев.

В таких условиях международные инвесторы сокращают вложения в ОФЗ. В феврале, по данным НРД, нерезиденты сократили вложения в рублевые бумаги на 74 млрд руб., а за первые две недели марта — еще на 25,6 млрд руб. Выход иностранных инвесторов из ОФЗ, по мнению главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, обусловлен ожиданиями повышения долларовых ставок и ростом доходности облигаций на глобальном рынке.

«Иностранные инвесторы владеют преимущественно ОФЗ с фиксированным купоном. В условиях роста ставок цены таких облигаций снижаются, особенно сильно переоценка проходит в длинных бумагах»,— отмечает господин Монастыршин.

Ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ будут отпугивать международных инвесторов, но массового ухода, как в феврале, участники рынка не ждут. По словам экономиста «Открытие Research» Андрея Никандрова, все желавшие зафиксировать прибыль и выйти из российских активов могли сделать это в последние несколько месяцев, когда по мере ускорения инфляции стало очевидно, что ключевая ставка находится на минимальных уровнях и дальше может лишь расти. «На среднесрочном горизонте рост ставок повысит привлекательность российского рынка и может привлечь новых покупателей»,— отмечает господин Никандров. «В случае роста доходностей еще на 20–30 б. п. могут сформироваться привлекательные уровни для спекулятивной покупки»,— считает Владимир Евстифеев. Уровень доходности 7,35% и выше по десятилетним ОФЗ, без введения санкций на внутренний госдолг РФ, добавляет он, будет уже интересным.

Виталий Гайдаев