Бывший судья дождался приговора За разбойное нападение он получил восемь лет

К восьми годам колонии приговорен экс-мировой судья судебного участка Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин. По версии главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве, Крупин являлся участником громкого разбойного нападения на дом в Новой Москве, принадлежащий бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры генерал-майору юстиции Владимиру Лысейко. Четверо подельников экс-судьи получили сроки ранее.

О вынесенном приговоре сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. Станислав Крупин признан виновным в «разбое, совершенном с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой в особо крупном размере» (п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Станислав Крупин с сентября 2016 года являлся мировым судьей судебного участка №52 Жуковского судебного района Московской области. В мае прошлого года высшая квалификационная коллегия судей, удовлетворив представление председателя СКР Александра Бастрыкина, дала согласие на уголовное преследование Крупина. Оказавшись под следствием, он полностью признал свою вину.

По версии следствия, группировка из десяти человек, в состав которой входил на тот момент действующий судья, 17 июля 2018 года совершила налет на расположенный в деревне Постниково поселения Марушкинское Новой Москвы дом, принадлежащий бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Владимиру Лысейко, который с середины 2000-х годов находится на пенсии.

Избив ветерана прокуратуры и угрожая ему и супруге ножами, преступники похитили из дома деньги и драгоценности на сумму более 5 млн руб., а также документы, не представляющие материальной ценности, но имевшие большое значение для их хозяина.

Генерал Лысейко в свое время был одним из самых известных следователей Генпрокуратуры. Именно он возбуждал, а потом курировал расследование уголовных дел, связанных с компанией ЮКОС, осуществлял уголовное преследование Владимира Гусинского и пытался найти убийц журналиста Владислава Листьева.

В короткое время было установлено большинство участников налета. Четверых уже осудили на сроки от пяти до семи лет, еще четверо находятся в розыске. Один фигурант скончался. Разбирательство же с экс-судьей затянулось из-за его особого статуса.

Александр Александров