Потерпевшего по делу о пытках в ярославской ИК-1 отпустили под домашний арест

Ярославский районный суд отпустил под домашний арест до 23 марта бывшего заключенного исправительной колонии №1 Евгения Макарова (проходит потерпевшим по делу о пытках), сообщила “Ъ” пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Он обвиняется в краже. Он был задержан в начале марта, после чего суд заключил его под стражу.

Напомним, летом 2017 года Макарова, отбывавшего срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, жестоко избили сотрудники ИК-1. Видеозапись избиения спустя год опубликовала «Новая газета», после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. 19 ноября 2020 года суд приговорил к реальным срокам лишения свободы 11 экс-сотрудников ИК-1, избивавших Макарова. Руководство колонии было оправдано.

Макаров подозревается в причастности к краже велосипедов в составе группы лиц. “Ъ” не удалось получить оперативный комментарий УМВД России по Ярославской области. Задержание экс-заключенного совпало с началом рассмотрения областным судом апелляции на приговор избившим его экс-сотрудникам ИК-1.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «Избитый заключенный вернулся за решетку».

Александр Тихонов, Ярославль