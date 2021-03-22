«Газпром»: от запасов газа в Европе осталось меньше трети

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в ЕС опустились до 31%, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом почти во всех странах из первой пятерки по объему хранения в Европе запасы опустились ниже 30%, сообщил холдинг.

Gas Infrastructure Europe — ассоциация, представляющая интересы европейских операторов газовой инфраструктуры.

К 21 марта запасы газа в европейских ПХГ упали до 31%, что на 24,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году, отмечают эксперты «Газпрома». По их подсчетам, чтобы восстановить объем израсходованного газа, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году.

«Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд куб. м газа. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году. Отметим, что подъем газа из хранилищ продолжается. Таким образом, в летний период Европе понадобится большой дополнительный объем газа»,— приводит «Прайм» сообщение компании.

Как отмечает «Газпром», в Германии запасы ПХГ опустились до 26%, в Нидерландах — до 24%, во Франции — до 18%, в Австрии — до 29%.

Еще в конце февраля «Газпром» сообщал о том, что холода привели к истощению запасов газа в подземных хранилищах Европы. На тот момент из европейских ПХГ было отобрано 55,5 млрд куб. м газа. Это на 27,6% больше, чем за всю зиму 2020 года. «Газпром» ожидает повышенного спроса на газ в Европе летом 2021 года из-за высокого отбора из хранилищ.

О состоянии европейских хранилищ — в материале “Ъ” «"Газпром" прокачивает лето».