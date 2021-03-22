Жителя Норильска задержали за призывы к терроризму в соцсетях

Правоохранительными органами Красноярского края задержан 40-летний житель Норильска, который подозревается в призывах к терроризму в соцсетях, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). В отношении норильчанина возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Основанием для задержания злоумышленника послужили материалы, поступившие из ФСБ. Согласно им, подозреваемый являлся приверженцем радикального ислама и симпатизировал запрещенной террористической группировке «Исламское государство» (ИГ). В своем аккаунте в одной из соцсетей он размещал посты, которые, по версии следствия, содержали призывы к вступлению в ИГ и поддержке организации.

В СКР не подтвердили распространенную рядом СМИ информацию о том, что задержанный якобы проводил религиозные исламские обряды в раздевалке зала вольной борьбы местной спортшколы, на которые собирались до 70 человек, в том числе приверженцы радикального ислама, проходящие по уголовным делам террористической направленности.

Константин Воронов, Новосибирск