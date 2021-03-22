Ракета «Союз» с 38 спутниками стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», сообщил «Роскмосмос». Это вторая попытка запуска ракеты: 20 марта пуск был перенесен по техническим причинам.

К 9:20 мск разгонный блок «Фрегат» успешно отделился от третьей ступени ракеты. Теперь разгонный блок продолжит выведение спутников на три солнечно-синхронные орбиты.

Первое включение и выключение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» прошло штатно.



А пока давайте посмотрим повтор этого красивого пуска @gk_launch ?? pic.twitter.com/rL4JSEQ3to — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 22, 2021

Пуск ракеты «Союз-2.1а» — первый коммерческий пуск входящей в «Роскосмос» компании «Главкосмос пусковые услуги». Ракета должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников 18 стран, в том числе космические аппараты Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и Германии. «Союз-2.1а» стал также первой ракетой «Роскосмоса», окрашенной в нетипичный бело-синий цвет.

20 марта пуск ракеты был отложен за 38 минут до старта. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что решение о переносе пуска было принято после скачка напряжения. Позднее «Главкосмос» сообщил, что проблема была в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока.