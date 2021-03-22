Премьер-министр Тайваня привился вакциной AstraZeneca

На Тайване началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Одним из первых привился премьер-министр страны Су Чжэньчан.

«У меня нет каких-то болезненных ощущений в области прививки. Я надеюсь, каждый почувствует облегчение, увидев мое состояние»,— сказал 73-летний премьер-министр в эфире местного телевидения (цитата по AFP).

Тайвань получил уже около 117 тыс. доз вакцины. Всего власти острова заключили контракт с AstraZeneca на поставку 10 млн доз препарата. Еще по 5 млн доз вакцины должны прибыть на остров от компании Moderna и в рамках международного механизма Covax. Население острова — 43 млн человек.

В течение последних недель вокруг вакцины AstraZeneca продолжается масштабный скандал. Более 20 стран приостановило применение этой вакцины, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действия препарата отрицают. ВОЗ и европейский регулятор призвали не отказываться от препарата и заявили, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет.

О скандале — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».