Венгрия зарегистрировала вакцину от коронавируса китайской CanSino

Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии выдал разрешение на применение однокомпонентной вакцину от коронавируса «Конвидеция» разработки китайской компании CanSino, передает Reuters заявление компании. До этого вакцина была одобрена в Китае, Пакистане и Мексике.

Вакцина CanSino наряду с двухкомпонентной Sinovac стала второй вакциной из Китая, зарегистрированной в стране. Венгрия первой из стран EC закупила вакцины китайских производителей, а также российскую вакцину «Спутник V». В марте представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что страны ЕС имеют право самостоятельно закупать вакцины от COVID-19, которые не распространяются по общеевропейскому механизму.

В ноябре 2020 года сотрудничающая с CanSino компания «Петровакс» (входит в холдинг «Интеррос» Владимира Потанина) подала заявку на регистрацию «Конвидеции» в России. В марте посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ходе испытаний препарата были получены «весьма положительные данные».

Подробнее о вакцине — в материале “Ъ” «Китайская вакцина ждет регистрации».