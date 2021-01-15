Китайская вакцина ждет регистрации

Через несколько дней в России могут зарегистрировать первую иностранную вакцину от коронавируса. Во всяком случае, это обещают в компании «Петровакс», она выступает партнером китайского производителя CanSino. Сейчас вакцина этой компании испытывается в России на добровольцах. И пока препарат получили 500 человек. Но предварительные результаты показывают ее высокую эффективность, поэтому регистрация препарата — вопрос нескольких дней, заявили в «Петровакс». Что известно об этой вакцине? И ждать ли в скором времени появления других иностранных препаратов на российском рынке? Разбирался Владислав Викторов.

Еще до регистрации российской вакцины «Спутник V» эксперты предполагали, что первым в мире готовым препаратом для выработки иммунитета к коронавирусу станет одна из китайских разработок. В числе перспективных назывался, в том числе и препарат компании CanSino Biologics,— он сделан на основе аденовируса пятого типа, который входит в состав «Спутника V». Вакцину с прошлого года испытывают на добровольцах в России. И, по словам партнера китайского разработчика, компании «Петровакс», прививку получили 500 человек.

Пока специалисты обработали данные 200 испытуемых, и больше чем у половины из них выработался иммунитет, вчетверо превосходящий минимальный порог.

Эти результаты обнадеживают, говорит генеральный партнер биотех-фонда Atem Capital Антон Гопка: «Эта вакцина в одну дозу. Возможно, каким-то группам пациентов будет более адекватен такой препарат. В таких исследованиях важно проверить, что в принципе вакцина работает. Это показано. Хорошая новость для раннего клинического исследования. Пока говорить о том, хуже она или лучше каких-либо вакцин, исходя из титра антител, совершенно неправильно».

На то, что вакцина компании CanSino состоит только из одной дозы, в отличие от других применяемых препаратов, специалисты обращают особое внимание. Такой подход существенно снижает расходы на производство и доставку вакцины. К тому же пациенту так проще получить иммунитет, чем ждать еще три недели после первого укола, чтобы сделать второй. Над однокомпонентной вакциной работает сейчас и Центр имени Гамалеи. Ранее Минздрав разрешил испытывать «Спутник Лайт» на людях. Но неизбежно эффективность таких препаратов будет гораздо ниже двухкомпонентных вакцин, отмечает кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков: «Она менее эффективна, чем "Спутник" наш из-за того, что там аденовирус только одного серотипа. По населению США можно сказать, что там чуть ли не четверть жителей переболели как раз аденовирусом пятого серотипа. Считается, что у нас тоже в основном болели пятым серотипом. Ее проще было сделать, проще производить, легче работать с одним аденовирусом, чем с двумя».

При этом, если присмотреться к комментариям пользователей соцсетей, которые они оставляют под публикациями о вакцинах, то складывается впечатление, что многих больше интересует, когда в Россию попадет, например, препарат от компании Pfizer? На днях источники «Интерфакса» заявляли, что не раньше чем через год. Хотя 14 января в Росздравнадзоре заявили, что российский рынок открыт для любых препаратов, производителям нужно просто подтвердить их качество. И директор Института экономики здравоохранения высшей школы экономики Лариса Попович, не исключает, что в ближайшее время в Россию начнут заходить и другие производители, тем более, что есть возможность получить регистрацию по упрощенной схеме.

«Для регистрации любого лекарственного препарата необходимо обязательное проведение клинических испытаний в Российской Федерации. Те, кто придет сюда с клиническими испытаниями, в будущем будут первыми претендентами на регистрацию.

Китайская вакцина, действительно, уже несколько месяцев проходит испытания, плюс у нее третья фаза заканчивается как раз совсем скоро.

На самом деле, нет никаких препятствий для любой вакцины, которая вышла из второй фазы на третью»,— уверена Лариса Попович.

К слову, другая китайская вакцина на днях продемонстрировала не очень хорошие показатели эффективности. Специалисты исследовательского университета Бутантан в Бразилии испытывали препарат компании Sinovack. И они пришли к выводу, что его эффективность на 30% ниже заявленной.