Редакция «Открытых медиа» потребовала прекратить давление на сотрудников издания

Редакция «Открытых медиа» потребовала прекратить давление на журналистов издания, которые занимаются антикоррупционными расследованиями. Заявление опубликовано в Telegram-канале издания.

«Мы выступаем за мирный диалог с представителями любых идеологий — в рамках правового поля, и к себе требуем такого же отношения. Если давление на наших авторов не прекратится, мы обратимся в правоохранительные органы»,— говорится в заявлении.

В посте издания говорится, что корреспондент «Открытых медиа» Илья Рождественский, который писал о «двойнике» Евгения Пригожина и бизнесе матерей Антона Вайно и Дениса Мантурова, 15 марта заметил за собой слежку. Корреспондентка Наталья Телегина столкнулась с заказными публикациями о своей семье.

Нескольким журналистам «Открытых медиа», среди которых заместитель главного редактора Максим Гликин, взламывали электронную почту и аккаунты в соцсетях, говорится в заявлении. Еще одному автору пришлось уволиться, чтобы его родственники смогли сохранить свой бизнес.