В Лондоне на протестах против коронавирусных ограничений задержали 33 человек

Полиция задержала на протестах в Лондоне 33 человек. Демонстранты требовали отмены коронавирусных ограничений. Также протесты против карантина прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах.

https://youtu.be/F5aIqRUKHQg

На акции в Лондоне собрались около 10 тыс. человек, передает Reuters. Протестующие держали плакаты «Прекратите разрушать жизнь наших детей», «Фальшивая пандемия» и другие. Большинство задержаний связано с нарушением коронавирусных ограничений. За это людям грозят штрафы или аресты.

В швейцарском городе Листаль в акции приняли участие больше 5 тыс. человек, по оценке полиции. Акция была согласована с властями.

В Варшаве на акции прошли столкновения с полицией. На протесты вышли несколько сотен человек. Два сотрудника правоохранительных органов были госпитализированы.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант 19 марта констатировала начало третьей волны коронавируса в Европе. Власти призывают ускорить вакцинацию.

О ситуации с коронавирусом в Европе — в материале “Ъ” «Европа ужесточает локдаун».