Facebook устранил вызвавшую массовый сбой техническую неисправность

Facebook устранил техническую неисправность, которая вызвала глобальный сбой в работе соцсети и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp.

«Ранее сегодня люди столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства»,— сказал представитель Facebook (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, пользователи начали массово сообщать о проблемах в работе Facebook, Instragram и WhatsApp. По всему миру на сбои пожаловались более 1,3 млн людей.