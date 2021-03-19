В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошли сбои

Пользователи сообщили о проблемах в работе Facebook, а также принадлежащих ему Instragram и WhatsApp, следует из данных сервиса Downdetector. На сбои жалуются жители США, Германии, Великобритании, России и других стран. Также пользователи из РФ сообщили о проблемах в работе операторов МТС, «Билайн», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2.

По состоянию на 20:50 мск поступило более 21 тыс. жалоб пользователей из России на Instragram. У 54% пользователей проблемы с загрузкой, у 29% со входом, еще 15% не могут зайти на веб-сайт приложения. При этом по всему миру на сбои в соцсети пожаловались более 1,2 млн человек.

На Whatsapp пожаловались более 10 тыс. пользователей, 95% из них не могут подключиться к серверу. 2% не могут воспользоваться веб-версией, 1% — авторизоваться.

Жалоб на работу Facebook от россиян поступило значительно меньше — 411. У 88% не грузится сайт, еще 11% не могут войти на свою страницу.