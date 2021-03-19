«Монако» не разрешил Головину сыграть за сборную в Сочи против Словении

Футбольный клуб «Монако» не разрешил российскому футболисту Александру Головину сыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира в Сочи против команды Словении 27 марта. Ему можно играть за российскую команду только на территории ЕС.

Ранее французская лига договорилась с клубами, что игроков не будут отпускать на матчи сборных за пределами ЕС, чтобы избежать карантина на пять и более дней. Поэтому Александр Головин сможет сыграть за сборную на выезде с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта).

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Он провел в составе сборной России 33 матча и забил пять голов. В 2018 году он был в составе сборной, когда команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира.