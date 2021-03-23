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BENTLEY FLYING SPUR W12

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 50
Двигатель, тип бензиновый W12
Рабочий объем, куб. см. 5998
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 635 при 6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 900 при 4500
Привод полный
Трансмиссия 8АТ
Разгон от 0 до 100 км/ч 3,8
Максимальная скорость, км/ч 333
Средний расход топлива, л на 100 км 13,3
Цена в России, руб. от 19 111 513
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