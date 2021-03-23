BENTLEY FLYING SPUR W12

Двигатель, тип бензиновый W12 Рабочий объем, куб. см. 5998 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 635 при 6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 900 при 4500 Привод полный Трансмиссия 8АТ Разгон от 0 до 100 км/ч 3,8 Максимальная скорость, км/ч 333 Средний расход топлива, л на 100 км 13,3 Цена в России, руб. от 19 111 513