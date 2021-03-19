Финляндия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Финляндии на неделю запретили использование вакцины AstraZeneca. Национальный институт здравоохранения и социального развития сообщил о двух случаях возникновения тромбоза церебральных вен через 4–10 дней после использования препарата.

«В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения решил приостановить введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи»,— говорится в сообщении регулятора.

Финляндия отказывалась приостанавливать вакцинацию этим препаратом, когда многие страны ЕС сделали это. Сейчас некоторые европейские страны, наоборот, возобновили использование вакцины. Например, Литва, Латвия и Франция приняли такое решение после того, как европейский регулятор подтвердил ее безопасность.

Подробнее о возобновлении применения препарата — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca возвращается в оборот».