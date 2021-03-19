Суд арестовал муниципального депутата Цукасова

Останкинский районный суд Москвы арестовал на десять суток муниципального депутата по Останкинскому району Сергея Цукасова за участие в акции протеста 23 января, сообщают «Открытые медиа». Задержанному депутату по Тверскому району Галине Фильченко назначили по аналогичному административному делу 150 тыс. руб. штрафа.

Сергея Цукасова и Галину Фильченко задержали утром 19 марта. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов связал задержания с планами Ассоциации независимых депутатов провести в эти выходные съезд в связи «с субботним беспричинным разгоном силовиками форума независимых депутатов в Измайлово и задержанием всех его участников».

Напомним, 13 марта сотрудники полиции пришли на всероссийский форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», который организовала «Открытая Россия» (связана с Михаилом Ходорковским). По словам правоохранительных органов, проведение мероприятия незаконно «из-за деятельности нежелательной организации». Все участники форума были задержаны.

На днях Конституционный суд по жалобе господина Цукасова постановил, что неточности в документах зарегистрированных кандидатов не могут стать поводом для снятия с выборов, если избиркомы не известили их об этих недостатках еще до регистрации. В 2019 году муниципальный депутат баллотировался в Мосгордуму как самовыдвиженец и был зарегистрирован, но другой кандидат подал в Мосгорсуд иск об отмене регистрации конкурента из-за ошибки в его документах: в одной графе справки об имуществе вместо слова «отсутствует» господин Цукасов оставил пробел.

Подробнее о решении КС — в публикации “Ъ” «Не ошибается тот, кто никуда не избирается».