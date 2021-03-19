В Москве задержали муниципальных депутатов Сергея Цукасова и Галину Фильченко

Как сообщил депутат по Останкинскому району Москвы Сергей Цукасов на своей странице в Facebook, двое неизвестных перегородили утром 19 марта ему проезд и предложили выйти из автомобиля. Позже стало известно, что его доставили в ОВД «Останкино». По словам депутата, он задержан «за участие в якобы несанкционированном массовом мероприятии 31 января» (митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального). Также была задержана депутат по Тверскому району Галина Фильченко, ее доставили в ОВД «Тверской».

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов связывает задержания с планами Ассоциации независимых депутатов провести в эти выходные съезд в связи «с субботним беспричинным разгоном силовиками форума независимых депутатов в Измайлово и задержанием всех его участников». Напомним, 13 марта сотрудники полиции пришли на всероссийский форум муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», организованный «Открытой Россией» (связана с Михаилом Ходорковским). По словам правоохранительных органов, проведение мероприятия незаконно «из-за деятельности нежелательной организации». Все участники форума были задержаны.

Накануне Тверской районный суд Москвы оштрафовал депутатов Мосгордумы Екатерину Енгалычеву (КПРФ) и Сергея Митрохина («Яблоко») на 150 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Оба депутата были задержаны на прошлой неделе за участие в несогласованной акции протеста в Москве 23 января и отпущены после составления протоколов.

На днях Конституционный суд по жалобе господина Цукасова постановил, что неточности в документах зарегистрированных кандидатов не могут стать поводом для снятия с выборов, если избиркомы не известили их об этих недостатках еще до регистрации. В 2019 году муниципальный депутат баллотировался в Мосгордуму как самовыдвиженец и был зарегистрирован, но другой кандидат подал в Мосгорсуд иск об отмене регистрации конкурента из-за ошибки в его документах: в одной графе справки об имуществе вместо слова «отсутствует» господин Цукасов оставил пробел.

Подробнее о решении КС — в публикации “Ъ” «Не ошибается тот, кто никуда не избирается».