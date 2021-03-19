Костин ожидает плавного повышения ключевой ставки до 4,75% к концу 2021 года

Президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что аналитики банка ожидают плавного повышения ключевой ставки ЦБ в 2021 году. Он предположил, что она может достичь 4,75% к концу года. Ранее сегодня, 19 марта, Банк России повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%.

«По мнению наших аналитиков, возможно, в течение года, к концу года, ставка еще плавно поднимется, что в общем-то не так существенно для деятельности банка. Я думаю, это хорошо, потому что любые крупные шараханья, конечно, наносят ущерб и клиентам, и банку. Поэтому мы думаем, что вот такое плавное, небольшое повышение, может быть, до 4,75%, оно возможно до конца года»,— сказал господин Костин в ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking на тему «2021: тенденции, возможности, инвестиции» (его слова приводятся в пресс-релизе банка).

Президент ВТБ отметил, что это «не так сильно отразится» на банке. По его мнению, инфляция после достижения 5-процентного уровня вернется к 4%.

Сегодня совет директоров ЦБ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов. Банк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях.

Подробнее о решении ЦБ — в материале “Ъ” «Ставка пошла».