В Петербург прибыла новая партия вакцины «Спутник V» на фоне дефицита

В Санкт-Петербурге в связи с нехваткой вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») приостановлена первичная вакцинация от коронавируса более чем в 30 пунктах иммунизации. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению. «Вакцина пока есть, но очень небольшой запас, которого хватит на короткий период. Мы также ждем поставок»,— подтвердили “Ъ” в ООО «АВА-Петер», клинике, которая участвует в программе иммунизации против COVID-19 наряду с государственными учреждениями.

В комитете по здравоохранению Петербурга “Ъ” сообщили, что новую партию вакцины «Спутник V» от Минздрава ждали на выходных, однако сегодня она прибыла на Центральную фармацевтическую базу города и завтра будет развезена по пунктам иммунизации. Объем поставки — 15,3 тыс. комплектов доз. Предыдущая поставка от 22 февраля включала 18 тыс. комплектов.

В комитете также добавили, что на 18 марта в городе привито первично нарастающим итогом 322,8 тыс. человек, из них 225,3 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привиты 3,3 тыс. человек, вторично — 7,7 тыс., таким образом, 18 марта выполнено 11 тыс. инъекций. «Без поступившей партии вакцины остаток был более 25 тыс. доз. Записаться в половине районов города можно на прививку без проблем хоть на следующую неделю. В торговых центрах людей прививали без очереди. Сейчас в первую очередь будут обеспечены районы, где вообще вакцина подошла к концу»,— рассказали в пресс-службе комздрава.

Ранее правительство Ленинградской области заявило о дефиците вакцины «Спутник V» и отсутствии данных о следующих поставках.

О том, как сильно Россия отстает от запланированных темпов прививочной кампании, читайте в материале “Ъ FM”.

Елена Большакова, Санкт-Петербург