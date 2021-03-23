Карнавала нет

Можно презирать Билла Гейтса за «кривой русский виндоуз», как это всерьез делают многие русские айтишники, или не верить его прогнозам, когда миллиардер говорит, что нынешняя пандемия – репетиция чего-то более страшного и миру дан шанс к этому подготовиться… Но даже если вы закоренелый ковид-диссидент, то все равно хотя бы самому себе должны признаться, что жизнь наша уже не будет прежней. Что если еще недавно социальная дистанция подразумевала то, что отличает богатых от бедных, то теперь мы должны быть на расстоянии друг от друга, невзирая на достаток, политические убеждения, пол или возраст. И на смену одноразовым маскам должно прийти что-то более постоянное и эстетически осмысленное.

Александр Папешин

Если еще недавно социальная дистанция подразумевала то, что отличает богатых от бедных, то теперь мы должны быть на расстоянии друг от друга, невзирая на достаток, политические убеждения, пол или возраст. И на смену одноразовым маскам должно прийти что-то более постоянное и эстетически осмысленное.

Именно такую задачу попыталась решить марка Lexus в сотрудничестве с известным архитектором Тосин Ошиново, чья штаб-квартира находится в Лагосе (Нигерия), и дизайнером текстиля и фурнитуры Криссой Амуа, основательницей фонда AMWA Designs (Великобритания/Гана). Разработанная ими коллекция головных уборов задумана как альтернатива утилитарным маскам для лица, которые стали повсеместными, но которые мало кто пытался осмыслить художественно – стразы или улыбка Джокера на текстильной маске не в счет. В работах художников нашли отражение традиции многих культур мира, японской в том числе – с их дизайнерскими приемами «омотенаши» (исключительное гостеприимство) и «такуми» (высочайшее мастерство). В изготовлении масок применялись самые разные материалы: латунь, бронза, кожа и акрил. Декор выполнен тоже несколькими способами – от вышивки бисером до лазерного травления. То есть в работах нашли применение и современные технологии, такие как 3D-печать, и древние традиции, такие как западноафриканская вышивка «тинко».