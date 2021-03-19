Таиланд снижает срок карантина для туристов

В пятницу власти Таиланда приняли решение о сокращении срока карантина для приезжающих в страну иностранных туристов с двух недель до десяти дней. Решение вступит в силу 1 апреля. Это еще одна мера, направленная на рост числа туристов в стране, для которой туризм является одной из основных отраслей.

За последний месяц Таиланд уже сообщал о нескольких смягчениях в этом отношении — с апреля срок карантина для иностранцев, которые сделали прививку против коронавируса, будет сокращен до семи дней, кроме того, власти страны предлагают туристам проходить карантин на яхтах у берегов страны. Таиланд также ведет переговоры с США, Южной Кореей и Сингапуром о соглашении по введению и признанию паспортов вакцинации. В прошлом году число туристов, приезжавших в Таиланд, снизилось на 83% в сравнении с 2019 годом, составив 6,7 млн человек. Власти страны прогнозируют, что в нынешнем году в Таиланд приедут 5 млн иностранцев.

О том, как туристы смогут получить разрешение на въезд, читайте в материале “Ъ FM” «Таиланд меняет условия».

Яна Рождественская