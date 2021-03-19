На встрече Байдена с членами Совбеза ООН не поднимался вопрос о его словах про Путина

Члены Совета безопасности ООН на встрече с президентом США Джо Байденом не поднимали вопрос о высказываниях про его российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Ситуация с недавним высказыванием Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина никем не поднималась на встрече»,— сказал господин Полянский ТАСС.

О встрече господина Байдена с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет безопасности ООН, стало известно ранее 19 марта. Президент США призвал их принять меры по Мьянме, Ливии, Сирии, Йемену и Эфиопии. Встреча прошла в режиме онлайн.

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Господин Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. «Кто как обзывается, тот так и называется»,— добавил глава государства.

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