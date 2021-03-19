Глава UFC: Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру, сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

«Он на 100% официально завершил карьеру. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все, наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг»,— написал господин Уайт в Twitter.

В феврале Хабиб Нурмагомедов отмечал, что не собирается возобновлять карьеру. «Может, Дэйна Уайт увидит мое сообщение и подумает: "Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул"»,— говорил он тогда. Однако глава UFC в марте заявлял, что шанс на возвращение Нурмагомедова еще есть.

32-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения. Позднее спортсмен неоднократно допускал возвращение на ринг.

Подробности — в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов оценит возвращение».