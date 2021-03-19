«Опора России» попросила Минфин воздержаться от возврата налога на движимое имущество

Бизнес-объединение «Опора России» попросило главу Минфина РФ Антона Силуанова не вводить вновь налог на движимое имущество, сообщает РБК со ссылкой на письмо президента организации Александра Калинина.

«Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии»,— приводит РБК слова господина Калинина из письма в Минфин. Позицию «Опоры России» в разговоре с изданием разделили представители «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты.

Налог на движимое имущество, перечисляемый в региональные бюджеты, был отменен к 2019 году. Господин Силуанов называл его сложным и обременительным для бизнеса. При этом в сентябре 2020 года Минфин допустил возможность вновь ввести налог на движимое имущество, снизив его предельную ставку до 2,2% от среднегодовой стоимости имущества.

За возвращение налога выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Объединение предлагало установить на движимое и недвижимое имущество единую ставку в 1,1% от его стоимости. Таким образом, по мнению РСПП, можно было бы избежать судебных споров о том, что относить или не относить к движимому имуществу.