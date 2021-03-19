Филиппины одобрили «Спутник V»

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Филиппин одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 640 тыс. жителей Филиппин, умерли почти 13 тыс.

«Известные и потенциальные преимущества вакцины "Спутник V" перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины»,— сказал глава управления Роландо Энрике Доминго (цитата по Reuters). Документы на регистрацию вакцины в стране были приняты в январе.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, ее зарегистрировали в России в августе 2020 года. Применение препарата одобрило более 50 стран. По данным разработчика, эффективность превышает 90%.

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».