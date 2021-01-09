Разработчик «Спутника V» подал документы на регистрацию вакцины в Филиппинах

Центр имени Гамалеи подал заявление на экстренное одобрение использования вакцины от коронавируса «Спутник V» в Филиппинах, сообщает управление по продовольствию и медикаментам страны.

Документы были приняты 7 января. «Заявление прошло предварительную проверку. Заявителю было поручено предоставить недостающие документы»,— цитирует сайт регулятора слова генерального директора управления Эрика Доминго. Он отметил, что аналогичные заявления, которые ранее подали компании Pfizer/BioNTech и Moderna, еще рассматриваются.

Коронавирус в Филиппинах обнаружен более чем у 483 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Население страны в 2020 году оценивалось в 106,6 млн человек.

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