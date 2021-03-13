США предоставили временное убежище гражданам Мьянмы

Граждане Мьянмы, находящиеся на территории США, могут получить временное убежище из-за военного переворота на родине, сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Статус временно защищенных лиц позволит гражданам Мьянмы находиться и работать в США в течение 18 месяцев.

«Из-за военного переворота и жестокого насилия сил безопасности против гражданских лиц народ Бирмы (Мьянмы.—“Ъ”) страдает от сложного, ухудшающегося гуманитарного кризиса во многих частях страны. После внимательного изучения этой печальной ситуации я внес Бирму в список временной защиты, чтобы граждане Бирмы могли временно остаться в США»,— сказано в заявлении господина Майоркаса.

В начале февраля военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами, обвинив гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались протесты, более 50 человек погибли. США ввели санкции против Минобороны и МВД Мьянмы.

Подробнее о ситуации в Мьянме — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».