Черноземные губернаторы вступились за Владимира Путина

Сразу двое глав черноземных регионов выступили с комментариями резонансного интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором он заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». Первым отреагировал губернатор Тамбовской области Александр Никитин. По его мнению, столь «агрессивный и бездоказательный выпад» является «не просто недипломатичным, но унизительным» для Джо Байдена. «Уверен, американского президента осудили не только в России — его осудили все здравомыслящие люди»,— подчеркнул господин Никитин, отметив, что «российским ответом на такие враждебные проявления» являются «дружелюбие» и «поддержка всего прогрессивного и человечного».

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт выразил предположение, что американскому президенту «необходима медицинская помощь»: «Похоже, он потерял адекватную картину мира». «Запад пугает поступательное развитие России, укрепление позиций страны и ее лидера на мировой арене, перевооружение российской армии. Недоброжелателей России бесит стабильное прохождение пандемии и успехи в разработке вакцины»,— отметил господин Старовойт. Оба губернатора считают слова Джо Байдена демонстрацией «бессилия и страха», а санкции — «смехотворными» и «безрезультатными».

Отметим, что до этого американскому президенту ответил и сам Владимир Путин. «В истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем сами дышим. И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе когда спорили, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется»,— сказал Владимир Путин.

О реакции России на заявления США читайте в публикации “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».

Мария Старикова