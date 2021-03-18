Нефть Brent опустилась ниже $65 впервые с 4 марта

Цена майского фьючерса нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель на бирже ICE. Она снизилась до этого уровня впервые с 4 марта.

К 18:07 мск стоимость барреля Brent выросла до $65,35 (-3,9% к уровню закрытия прошлых торгов). Цена WTI упала до $61,97 (–4,1%).

Рубль на этом фоне падает к доллару и евро на Мосбирже. Американская валюта достигла 74,15 руб., европейская — 88,38 руб. Индекс Мосбиржи растет на 0,01%, РТС падает на 0,39%.

О спросе на нефть в 2021 году — в материале “Ъ” «Нефть ждет умеренный спрос».