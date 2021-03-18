«Лабораторию Касперского» оштрафовали за рекламу с недостоверной ценой

ФАС оштрафовала «Лабораторию Касперского» на 100 тыс. руб. за недостоверную рекламу Kaspersky Password Manager. Утверждается, что была занижена стоимость программы.

Реклама распространялась через «Яндекс.Директ» с 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года. 12 августа 2020 года стоимость программы увеличилась до 900 руб. за лицензию на одного пользователя на один год. «Но реклама с указанием его стоимости в размере 450 руб. продолжала распространяться после изменения цены ПО. Комиссия ФАС России признала такую рекламу нарушающей требования, установленные Законом о рекламе»,— говорится в сообщении ФАС.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за рекламы посреднических услуг по подготовке выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Эти услуги, по мнению ФАС, может оказывать только сам Росреестр.

О перспективах дела — в материале “Ъ” «Росреестр нашел посредника».