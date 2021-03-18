Китайский регулятор обвинил связанный с Xiaomi онлайн-банк в нарушениях

В четверг Китайская комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC) обвинила местный онлайн-банк XW Bank (одним из крупнейших акционеров является Xiaomi) в целом ряде нарушений. Среди нарушений — слишком высокие 30-процентные ставки по потребительским кредитам на платформе для кредитования покупки автомобилей, а также несоблюдение правил по оценке рисков и взысканию задолженностей. Никаких наказаний на банк пока наложено не было.

XW Bank начал работу в 2016 году, банк не имеет физических отделений и работает исключительно онлайн. Одним из крупнейших его акционеров является технологическая корпорация Xiaomi — ее подразделению Sichuan Yinmi Technology принадлежит 29,5% акций XW Bank.

Обвинения в отношении XW Bank — еще один признак ужесточения политики китайских властей в отношении финтех-компаний. Ранее в центре внимания регуляторов оказалась принадлежащая Alibaba финансовая компания Ant Group. Из-за давления властей сначала было отложено IPO компании, а затем ей пришлось согласиться на масштабную реструктуризацию, по итогам которой она должна стать холдинговой компании и работать по более жестким нормам. На прошлой неделе в отставку ушел генеральный директор Ant Group Ху Сяомин.

Яна Рождественская