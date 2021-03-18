Еще 166 свердловчан заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в Свердловской области подтвердилось еще 166 случаев заражения коронавирусом, сообщил источник “Ъ-Урал”. Общее число заболевших на 18 марта достигло 80 648. С начала пандемии в регионе скончались 2 584 человека, вылечились — более 73,5 тыс. свердловчан.

Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Свердловской области продлен до 29 марта. На данный момент более 200 тыс. человек привились первым компонентом вакцины. Отметим, в апреле в регион привезут экспериментальные дозы вакцины от коронавируса, разработанной центром Чумакова.