В апреле в Свердловскую область завезут экспериментальные дозы вакцины центра Чумакова

В свердловскую область в апреле привезут экспериментальные дозы вакцины от коронавируса, разработанной центром Чумакова, сообщил зна пресс-конференции заместитель губернатора Павел Креков.

«Мы получаем вакцину нарастающими темпами, при этом количество желающих нарастает еще большими темпами. Думаю, что к концу этого месяца мы начнем получать небольшие дозы вакцины центра "Вектор". В апреле появятся экспериментальные дозы вакцины центра Чумакова», — рассказал господин Креков.

По словам Павла Крекова, на сегодняшний день на территории области неиспользованными остаются 10 тыс. доз вакцины первого компонента. Он также отметил, что в скором времени скорее всего будут определены те группы населения, которые «предрасположены к тем или иным вакцинам». Всего в регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 200 тыс. человек.

Мария Игнатова