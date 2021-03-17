В Свердловской области вакцину от COVID-19 поставили больше 200 тысяч человек

Первым компонентом вакцины против COVID-19 в Свердловской области привились более 200 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора региона Павел Креков. Он отметил, что через неделю, «максимум дней через 10 дней» столько же привьют и вторым компонентом.

«Появилась информация, что новая партия вакцины готовится к отправке в регионы. Мы надеемся в течение ближайшей недели получить дополнительную партию вакцины, потому что уже более 200 тыс. человек выразили желание вакцинироваться. В зависимости от того, какими темпами будет проведена вакцинация и будет развиваться дальнейшая ситуация», — рассказал Павел Креков.

Всего с начала пандемии в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 80 312 человек, более 73 тыс. пациентов выздоровели, 2 553 больных умерли. Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил до 29 марта режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.