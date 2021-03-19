Казанцам заблокировали победу

После первого полуфинального матча волейбольной Лиги чемпионов самый титулованный клуб континента в этом веке «Зенит-Казань» оказался в довольно тяжелой ситуации. Выиграв дома два сета у польской «Заксы», он позволил ей выкрутиться из почти безнадежной ситуации, уступив — 2:3.

Перед этим матчем официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV) напоминал о статусе «Зенита». Великий клуб, безусловно, лучший на континенте в предыдущем десятилетии. Четыре подряд победы в Лиге чемпионов, пять подряд выходов в финал. Провален только один розыгрыш — прошлый, когда казанцы не смогли даже выйти из группы. Но пандемия коронавируса, прервав турнир на полуфинальной стадии, по сути, аннулировала его, вычеркнула из истории… Любая осечка «Зенита» — редкость. И вот такая статистика: из восьми последних поражений пять он потерпел от польских команд. Получается, неудобные соперники.

Впрочем, обозначая интригу, можно было эту статистику не приводить вовсе, ограничившись констатацией бесспорного факта: «Закса» — очень особенный клуб. Странный клуб.

Его подбор игроков не вызывает никаких эмоций, в основном — известные только совсем уж глубоко погруженным в волейбол фамилии.

Если сравнивать с «Зенитом», то у того чуть ли не на каждой позиции превосходство в яркости, классе. Зато игра в нынешнем сезоне у «Заксы» — потрясающая, даже стабильнее зенитовской. Дефицит громкости имен с лихвой компенсируется слаженностью взаимодействий игроков, которые понимают друг друга с полувзгляда, которых отличают дисциплина, терпение. Эти качества позволяют доминировать в сильном польском чемпионате, где полно звезд. Эти качества позволили добраться до полуфинала главного еврокубка.

Но казанцы очень долго крыли эти козыри. Они тоже были терпеливыми, они «нажимали» на подачу, сбивая сопернику прием. В общем, они все делали правильно и по делу взяли два сета. По делу они брали и третий. Дело дошло до двойного матчбола. И тут зенитовский механизм впервые дал сбой. «Закса» выкрутилась, и почти выигранная партия перетекла в затяжной «баланс». На нем у «Зенита» тоже были шансы, но с их реализацией как-то не складывалось, а у удивительно устойчивых гостей с реализацией их шанса сложилось как нельзя лучше.

«Закса» подняла голову и в следующей партии уже имела преимущество. А за ней последовал тай-брейк, во время которого расклад поменялся несколько раз. Теперь уже выкручиваться «на флажке» пришлось «Зениту».

У него почти вышло, но все же «Закса» взяла верх в этой встрече, превратившись в фаворита пары.

В ответном матче через неделю «Зениту», чтобы прорваться в финал, необходимо одолеть польский клуб. Победа в трех или четырех сетах сразу принесет ему итоговый успех, победа с тем же счетом 3:2 заставит оппонентов играть решающий — так называемый золотой — сет.

Алексей Доспехов