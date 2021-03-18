В мэрии Уфы происходят кадровые и структурные изменения

Как стало известно "Ъ-Уфа", в администрации Уфы происходят кадровые и структурные изменения. Вице-мэр Аскат Хайруллин, курировавший транспортные вопросы, с 15 марта освобожден от должности. Его ставку в должности заместителя главы администрации по социальным коммуникация может занять заместитель начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Алексей Дербеко. В его полномочия будет входить работа с системой «Индицент», информационным блоком мэрии.

Вопросы транспорта переданы в ведение первого заместителя главы администрации вместе с ЖКХ и благоустройством. Его кандидатура пока не определена, сообщил источник в администрации Уфы.

По словам собеседников "Ъ-Уфа", близких к администрации главы Башкирии, мэрию в ближайшее время покинет вице-мэр по гуманитарным вопросам Алина Сулейманова (часть ее полномочий перейдет новому вице-мэру по социальным коммуникациям). В настоящее время, отметили собеседники, ей подыскивают новое место в структуре республиканских органов власти. Впрочем, источник в администрации Уфы эту информацию опроверг, пояснив, что госпожа Сулейманова продолжит работу в мэрии на должности заместителя главы по социальной политике. В ее полномочиях останутся вопросы образования, работа с органами опеки, инвалидами, ветеранами и культура.

Влада Шипилова