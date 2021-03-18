В Брюховецком районе Кубани в 2021 году отремонтируют 194 км гравийных дорог

В Брюховецком районе Краснодарского края в 2021 году обновят более 211 км асфальтированных и гравийных автодорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, планируется отремонтировать два участка региональной автотрассы между станицами Новоджерелиевская и Батуринская, протяженность которой составляет 10,2 км. Также асфальтовое покрытие обновят на 12 улицах в восьми сельских поселениях. Общая протяженность отремонтированных участков составит 7,2 км. Помимо этого, в населенных пунктах Брюховецкого района восстановят, выровняют или уплотнят 194,2 км гравийных дорог.

По данным краевой администрации, с 2015 года в муниципалитете за счет регионального и местного бюджетов отремонтировали 975,2 км асфальтированных и гравийных дорог.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае объем дорожного фонда в 2021 году составит 35,4 млрд руб. Это на 2,2 млрд руб. или на 6,6% больше, чем годом ранее. В целом, по итогам 2021 года на Кубани планируют отремонтировать и реконструировать около 620 км дорог. Кроме того, деньги пойдут на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.

16 марта стало известно, что в Геленджике проведут ямочный ремонт на 60 участках городских дорог общей площадью 1,8 тыс. кв.м. Он обойдется бюджету в 14,9 млн руб.

В Краснодаре в 2021 году отремонтируют ул. Селезнева – на участке от ул. Новороссийской до ул. Трамвайной. По данным мэрии, это один из самых крупных участков в городе, которые в 2021 году ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: его протяженность составит 3,9 км.

Алексей Белянин