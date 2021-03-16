В Геленджике в 2021 году 15 млн рублей направят на ямочный ремонт улиц

В Геленджике проведут ямочный ремонт на 60 участках городских дорог общей площадью 1,8 тыс. кв.м. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Ямочный ремонт улиц обойдется бюджету в 14,9 млн руб. Как следует из материалов сайта госзакупок, победителем аукциона стало АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №111», предложившее лучшую цену. Начальная цена работ составляла около 15,9 млн руб.

Самыми крупными участками в городе, на которых пройдет ремонт в 2021 году стали:

ул. Новороссийская – 300 кв. м,

ул. Кирова – 300 кв. м,

ул. Циолковского – 170 кв. м,

ул. Гоголя – 100 кв. м,

Реестр ремонтных работ может быть расширен, уточняют в администрации курорта. Для этого необходимо подать заявку с указанием улицы, нуждающейся в ремонте, в управление ЖКХ. На указанную улицу выедет комиссия, которая примет решение о необходимости работ. При этом предпочтение будет отдано густонаселенным территориям.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае объем дорожного фонда в 2021 году составит 35,4 млрд руб. Это на 2,2 млрд руб. или на 6,6% больше, чем годом ранее. В целом, по итогам 2021 года на Кубани планируют отремонтировать и реконструировать около 620 км дорог. Кроме того, деньги пойдут на ремонт и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.

Елена Зуева