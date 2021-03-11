В Краснодаре полностью отремонтирую улицу Селезнева

В Краснодаре в 2021 году отремонтируют ул. Селезнева – на участке от ул. Новороссийской до ул. Трамвайной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, это один из самых крупных участков в городе, которые в 2021 году ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: его протяженность составит 3,9 км.

«С завершением зимнего периода работы по ремонту дорог активизировались. Сейчас подрядные организации выполняют те виды работ, которые позволяют делать погодные условия. Снимают старое асфальтобетонное покрытие, укладывают выравнивающий слой, демонтируют бордюры», - рассказал замглавы Краснодара Артем Доронин.

В администрации города уточнили, что вместе с ул. им. Селезнёва стартовали работы по обновлению ул. им. Лизы Чайкиной на участке протяжённостью 1,8 км — от ул. Новороссийской до ул. Сормовской. На обоих участках подрядчики проводят фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего слоя. Далее заменят бордюры, частично отремонтируют тротуары.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года власти Краснодара рассказали, что участки улиц им. 40 лет Победы и Черкасской в Краснодаре станут приоритетными по ремонту дорог в 2021 году. Кроме того, в число первостепенных задач включат ремонт ул. Автомобильной, которая соединяет Ростовское шоссе и ул. Московскую, а также строительство дороги по старому Почтовому тракту, которая идет от ул. Красных Партизан к хутору Копанскому.

Всего в 2021 году в Краснодаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 62 участка дорог общей протяженностью 79 км.

В начале марта в городе начался ремонт участка ул. Российской от ул. Солнечной до Пригородной, протяженностью 5,3 км. Здесь заменят покрытие проезжей части и тротуаров, нанесут разметку, установят дорожные знаки, отремонтируют подходы к пешеходным переходам и остановки. Ремонтные работы планируется завершить к лету.

Алексей Белянин