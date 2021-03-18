Заседания по административным делам Евгения Ройзмана состоятся 26 марта

Административные дела по статье об участии в несанкционированных акциях экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поступили в Октябрьский районный суд города.

Как рассказали “Ъ-Урал” в Октябрьском суде, судебные заседания назначены на 26 марта, рассмотрение состоится в 10:00 и в 11:30.

Напомним, полиция составила два протокола об административных правонарушениях господина Ройзмана за участие в несанкционированных шествиях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Как написал Евгений ройзман в своем Twitter, по прилету в аэропорт Кольцово сотрудники правоохранительных органов попытались вручить ему протоколы, но он отказался их подписывать.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, 13 марта полиция Москвы составила на господина Ройзмана протокол по ст. 20.33 КоАП РФ (Сотрудничество с нежелательной организацией) за участие во Всероссийском форуме муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», который организовала общественная организация «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов.— “Ъ”).