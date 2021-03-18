Продажи китайских автомобилей на Кубани в феврале 2021 года выросли в 2,4 раза

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 336 автомобилей, произведенных в КНР. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По этому показателю Кубань занимает четвертое место в России, занимая долю рынка в 6,27%. Лидерам по продажам китайских авто стали Москва (597), Подмосковье (498) и Санкт-Петербург (347).

Количество реализованных автомобилей выросло в всех 10 регионах-лидерах по объемам продаж, однако заметный рост зафиксирован в Челябинской области – в три раза. Всего в России в феврале 2021 года продали 5361 китайский автомобиль – на 80% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году Кубань стала лидером по продажам подержанных китайских автомобилей: жители региона купили 3999 машин – на 3% больше, чем годом ранее.

В январе 2021 года продали 314 автомобилей производителей из КНР. Это на 38,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин