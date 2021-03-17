Творчество Евгении Васильевой поняли не все

Более 300 сотрудников и студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина подписались под петицией с требованием убрать из Музея академии картины Евгении Васильевой. Бывшая сотрудница Минобороны привезла в Санкт-Петербург собрание своих работ, экспозиция названа «Весна». Это живописные полотна, скульптуры и цифровые коллажи. Однако студенты и сотрудники посчитали, что человек с криминальным прошлым не может выставляться в залах академии. По дороге к выставке протестующие встречали художницу с фотографиями классиков живописи в руках и с призывами убрать вандализм из зала.



Преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Владимир Загонек считает, что коллеги и студенты слишком остро отреагировали на выставку Васильевой. В этом музее и ранее показывали спорные экпозиции. «Криминального кроме антихудожественности с точки зрения искусства на этой выставке ничего не было. У нас много чего выставлялось, просто у тех экспонентов не было такой богатой биографии. У нас прошла выставка Никаса Сафронова, так очередь была аж до Невы. Хотя тоже можно было бы сказать, что она не формирует, а наоборот, разрушает нашу так называемую стройную систему преподавания.

Криминал был только со стороны тех, кто позволил ей презентовать свою экспозицию в таком месте.

Академия художеств — это наша святыня, надо думать, кого выставлять. То, что сейчас происходит, это, на мой взгляд, выдуманная история на фоне того, что вообще происходит в наших стенах. Просто взяли бы, да и проигнорировали, написали бы петицию, как раньше это было, но устраивать спектакль не стоило. Я думал, не дай бог, они еще с тухлыми яйцами придут, наивность какая-то»,— отмечает Загонек.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Евгения Васильева приехала на открытие персональной выставки лично. Она видела, что ее работы многим не понравились, но надеется, что публика оценит ее творчество позже. Как она заявила, так часто бывало со знаменитыми мастерами, рассказала корреспондент издания «Фонтанка.ру» Венера Галеева, которая тоже побывала на экспозиции: «Евгения Васильева лично приехала на открытие своей экспозиции и принимала гостей. В это время студенты и преподаватели с портретами художников выстроились у входа в зал слепков, но Васильева полностью проигнорировала этот безмолвный пикет, никак не отреагировав — ни мимикой, ни словами, ни жестами --что она в принципе это заметила.

Васильева просто прошла мимо, как будто там висели гобелены или стояла мебель. Точно так же поступили ее гости. Потом на пресс-конференции ее, конечно, спросили о том, как она относится к негативной реакции на ее творчество. На это она ответила, что история знает немало примеров, когда художники были гонимы, когда негативно реагировали на них самих и на их творчество, а потом они становились важными фигурами в истории мирового искусства и получали признание. Васильева сказала, что она очень счастливый человек: кто-то находит себя в благотворительности или еще в каких-то занятиях, а она нашла отдушину в искусстве. Это помогает ей справляться с какими-то огорчениями в личной жизни».

Писать картины Евгения Васильева начала в 2012 году, начав с графики, а потом освоила письмо маслом. Среди ранних картин — «Долгожительница», «Скоро вылетит птичка», портрет Ксении Собчак. Художница даже пыталась подарить свои работы Русскому музею, но тот их не принял. Первая персональная выставка Васильевой прошла в Музее Востока в Москве в 2019 году.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Евгения Васильева стала широко известна из-за коррупционного скандала по делу «Оборонсервиса». Около девяти лет назад экс-чиновницу Минобороны и бывшего министра того же ведомства Анатолия Сердюкова задержали по подозрению в организованном мошенничестве и хищении госимущества на сумму более 3 млрд руб. Экс-чиновника амнистировали в апреле 2014 года по случаю 20-летия Конституции, а Евгению Васильеву, признанную виновной в мошенничестве, приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Впрочем, там она провела всего 34 дня. Ее освободили по УДО за возмещение ущерба пострадавшей стороне в кратчайшие сроки. Она выплатила около 200 млн вместо изначально заявленных 800 млн.

Светлана Белова