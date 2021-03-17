СКР признал законным действия омоновца, ударившего журналиста дубинкой по голове

Следственный комитет России (СКР) не нашел оснований для проведения проверки по заявлению корреспондента YouTube-канала Real View Федора Худокормова, которого ударили по голове дубинкой на несанкционированной акции 2 февраля в Москве.

«Действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными»,— приводится в Telegram-канале «Апология протеста» ответ и. о. главы СО по Тверскому району ГСУ СКР по Москве Дмитрия Губина. При этом следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки «в целях более детального и объективного разбирательства», сообщил адвокат Леонид Соловьев.

По словам Федора Худокормова, 2 февраля омоновец дважды ударил его дубинкой по голове. У него зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Напомним, 10 марта во время выступления в Мосгордуме начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов заявил, что на уличных акциях в Москве в январе–феврале 2021 года полиция действовала по закону, который разрешает применять физическую силу, приемы самбо и спецсредства. По итогам акций граждане подали 319 заявлений о незаконном применении силы правоохранителями, из которых 127 жалоб были переданы в столичное управление СКР. Но господин Баранов заверил, что полиция полномочий не превышала, у жаловавшихся на побои журналистов «Новой газеты» травм не нашли.

Подробнее о выступлении Олега Баранова — в материале “Ъ”.