Сборная России будет выступать на ЧМ по хоккею под гимном IIHF и логотипом ОКР

Сборная России будет выступать на чемпионате мира (ЧМ) в Латвии под гимном Международной федерации хоккея (IIHF), а вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Такое решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло 16–17 марта в Москве.

«Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага — будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее "джингл"»,— сказал глава IIHF Рене Фазель (цитата по «РИА Новости»). «Я считаю российский гимн одним из лучших в мире, и слышать другую мелодию после побед российских хоккеистов будет очень странно»,— добавил господин Фазель.

ЧМ по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Такие же правила в отношении сборной России будут действовать на женском ЧМ по хоккею, который пройдет с 6 по 16 мая в Канаде.

Напомним, в декабре 2020 года CAS сохранил правомерность санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом срок действия ограничений был сокращен с четырех до двух лет, до 16 декабря 2022 года. После этого Россия предложила использовать «Катюшу» вместо национального гимна при награждении, однако CAS отклонил запрос ОКР.

Подробнее о решении CAS — в материале “Ъ” «Чтоб не по WADA, но было».