Минздрав РФ не согласовал кандидатуру министра здравоохранения Забайкальского края

Министерство здравоохранения РФ не согласовало назначение Оксаны Немакиной на пост главы минздрава Забайкальского края, который она занимает с 5 февраля 2021 года. Официальный ответ главы ведомства Михаила Мурашко губернатору Забайкальского края Александру Осипову опубликовал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Юрий Волков.

«Министерство… не поддерживает назначение Немакиной Оксаны Владимировны на должность министра здравоохранения Забайкальского края»,— говорится в нем. Бумага датирована 10 марта 2021 года. «Забайкальское здравоохранение продолжает лихорадить. За два прошедших года должность министра занимает уже четвертый человек. Все это идет на фоне пандемии коронавируса, скандалов, оптимизации сети учреждений, арестов главврачей, многочисленных ЧП и роста кредиторской задолженности»,— написал господин Волков. Он считает, что «на горизонте скоро появится кандидатура пятого руководителя краевого минздрава».

Напомним, до назначения Оксаны Немакиной пост руководителя ведомства занимала Анна Шангина, в начале года упрекнувшая жителей поселка Харагун Хилокского района в том, что больница им нужна, чтобы «поесть и поспать». Власти перевели больницу в статус амбулатории. По словам госпожи Шангиной, это было сделано потому, что содержать полноценную больницу в поселке нет экономической целесообразности. Пост главы краевого минздрава Анна Шангина покинула «по собственному желанию».

Екатерина Еременко, Иркутск