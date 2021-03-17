МИД РФ выразил украинскому дипломату протест из-за провокационной акции в Киеве

Российский МИД выразил решительный протест поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило в связи «провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», которая прошла 16 марта, в годовщину референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав РФ.

«Вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе,— говорится на сайте российского МИДа.— Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Российское дипведомство потребовало от украинской стороны расследовать случившееся и привлечь виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для безопасности российских дипломатов на Украине.

18 марта 2014 года по итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав России. За присоединение к России проголосовали 96,77% и 95,6% жителей соответственно. Украина считает полуостров своей территорией. 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма». 16 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал референдум о статусе Крыма «фейковым».

О новых планах Украины по возвращению Крыма — в материале “Ъ” «Крымоотвод».