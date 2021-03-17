Мошенники собирают деньги после смерти хоккеиста в Ярославле

Санкт-петербургский молодежный хоккейный клуб «Динамо», капитан которого 19-летний Тимур Файзутдинов скончался в больнице Ярославля из-за полученной во время игры травмы, предостерегает от действий мошенников, пытающихся получить деньги, якобы для помощи семье умершего хоккеиста. Сегодня клуб распространил соответствующее обращение.

«Не перечисляйте деньги мошенникам, семья Тимура Файзутдинова и клуб не ведут сбор средств. Клуб оказывает полную финансовую поддержку. Любые сообщения о сборе средств принадлежат мошенникам»,— говорится в сообщении клуба «Динамо Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что клуб взял на себя все расходы в связи с произошедшим. «РИА Новости» сообщили, что поддержку семье скончавшегося спортсмена окажет также и Федерация хоккея России (ФХР).

Тимур Файзутдинов был госпитализирован в реанимацию Соловьевской больницы Ярославля 12 марта. Во время матча серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с ярославским «Локо» в него попала шайба. Позднее родственники пострадавшего хоккеиста сообщили, что шайба угодила в сонную артерию спортсмена.

Несколько дней врачи боролись за жизнь молодого спортсмена. Утром 16 марта было сообщено, что Тимур Файзутдинов умер. Сегодня санкт-петербургский ХК «Динамо» сообщил, что прощание с Тимуром Файзутдиновым пройдет 18 марта, на его родине в городе Челябинске.

Антон Антонов