Умершего в Ярославле от удара шайбы хоккеиста похоронят в Челябинске

Скончавшегося в реанимации ярославской больницы имени Соловьева 19-летнего капитана молодежной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова похоронят 18 марта в его родном городе Челябинске, сообщили в петербургском хоккейном клубе.

«Церемония прощания с Тимуром Файзутдиновым состоится 18 марта. Защитник хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов ушел из жизни в результате травмы, полученной 12 марта в матче плей-офф. Тимур - воспитанник челябинского хоккея, и церемония прощания с ним пройдёт в его родном городе, Челябинске, 18 марта в 12 часов на арене “Трактор”»,— говорится в сообщении клуба «Динамо Санкт-Петербург».

"Ъ-Ярославль" сообщал, что Тимур Файзутдинов был госпитализирован в реанимацию Соловьевской больницы Ярославля 12 марта. Во время матча с ярославским «Локо» в него попала шайба. Позднее родственники пострадавшего хоккеиста рассказали, что удар шайбы пришелся в сонную артерию спортсмена. Врачи несколько дней боролись за жизнь молодого хоккеиста. 16 марта утром Тимур Файзутдинов скончался.